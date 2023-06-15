Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor. Anadolu Efes, ikinci maçta Pınar Karşıyaka'yı ağırlayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nda heyecan Anadolu Efes ile Pınar Karşıyaka basketbol maçıyla devam ediyor. Finalin ikinci maçıyla ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANADOLU EFES PINAR KARŞIYAKA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka basketbol maçı 15 Haziran Perşembe günü saat 20:00'de beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.