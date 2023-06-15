Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi 2. maçında Anadolu Efes ile Pınar Karşıyaka karşı karşıya geldi. Müsabakayı lacivert-beyazlılar 85-68 kazandı ve seride durumu 2-0'a getirdi.

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Final serisi 2'nci maçında Pınar Karşıyaka'yı sahasında 85-68 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekip, Vasilije Micic, Shane Larkin, Amath M'Baye, Will Clyburn ve Tibor Pleiss ilk 5'iyle başladı. Deplasman ekibinin ilk 5'i ise Kenan Sipahi, Braian Angola, Mindaugas Kuzminskas, Vitto Brown ve Angel Delgado'dan oluştu. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, Clyburn ve Larkin'in hücumda etkili olmasıyla ilk 3 dakikayı 13-4 önde geçti. Bu dakikanın ardından iki takım da hücumda sayı bulmakta zorlanınca son 2 dakika ev sahibi ekip, 21-10 önde girdi. Son bölümde Brown, McCollum ve Thomas ile sayılar bulan Karşıyaka, farkı 5'e kadar indirdi ve ilk periyot, 21-16 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci periyoda Thomas'ın sayısıyla başlayan deplasman ekibine Anadolu Efes, Micic'in üst üste gelen 3 sayılık isabetleriyle cevap verince ilk yarının bitimine 6.56 kala fark 12 sayıya kadar çıktı: 32-18. Kenan Sipahi ve Vitto Brown ile hücumda toparlanan Karşıyaka, periyodun bitimine 3 dakika kala farkı tekrardan tek hanelere indirdi: 39-30. Kalan bölümde farkı koruyan Efes, ilk yarıyı 43-35 önde kapattı.

İkinci yarıya daha iyi başlayan taraf Pınar Karşıyaka oldu. Savunmada rakibine kolay şansı tanımayan Karşıyaka, hücumda da McCollum ile etkili olunca periyodun bitimine 5.23 kala farkı 1'e kadar indirdi: 47-46. Bu dakikanın ardından toparlanan Anadolu Efes, Micic ve M'Baye'ın hücumda bulduğu sayılarla periyodun bitime 2.16 kala farkı tekrardan 6'ya çıkardı: 55-49. Kalan bölümde farkı koruyan ev sahibi ekip, son periyoda 58-54 önde girdi.

Karşılıklı sayılarla başlayan dördüncü periyotta Efes, M'Baye'ın serbest atıştan bulduğu sayıların ardından Larkin'den gelen üç sayılık isabetlerle bitime 7.33 kala farkı 9'a çıkardı: 67-58. Karşılaşmanın kalan bölümünde farkı daha da açan Anadolu Efes, mücadeleden 85-68 galip ayrılarak seride durumu 2-0'a getirdi.

CLYBURN KARŞILAŞMAYA DEVAM EDEMEDİ

Anadolu Efes'in Pınar Karşıyaka'yı konuk ettiği Basketbol Süper Ligi Final serisi 2'nci maçında ev sahibi ekibin ABD'li oyuncusu Will Clyburn sakatlanarak mücadeleye devam etti. İlk periyodun bitimine 4.16 kala Anadolu Efes'in hücumunda takım arkadaşı M'Baye'ın dizine çarpmasıyla yerde kalan Clyburn, bir süre kalkamadı. Oyunun durmasının ardından kenara gelen Clyburn, tedavisini sürdürmek için soyunma odasına gitti. Tecrübeli oyuncu, karşılaşmanın geri kalan bölümünde forma giyemedi.

UFUK SARICA OYUNDAN İHRAÇ EDİLDİ

Anadolu Efes'in Pınar Karşıyaka'yı konuk ettiği karşılaşmada deplasman ekibinin başantrenörü Ufuk Sarıca, aldığı iki teknik faulün ardından oyundan ihraç edildi. İlk teknik faulünü karşılaşmanın bitimine 5.24 kala alan Sarıca, itirazlarını sürdürünce mücadelenin bitimine 4.40 kala bir teknik faul daha alarak oyundan ihraç edildi.

SERİNİN 3'ÜNCÜ MAÇI CUMARTESİ GÜNÜ OYNANACAK

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Final serisinin 3'üncü maçı 17 Haziran Cumartesi günü saat 18.00'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak.