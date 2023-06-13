Denver Nuggets 94-89 Miami Heat | MAÇ SONUCU - ÖZET - Nikola Jokic MVP

NBA'de Denver Nuggets, Miami Heat'i 94-89 mağlup ederek şampiyon oldu. Final serisinden sonra, Denver Nuggest'ın süperstarı Sırp basketbolcu Nikola Jokic, en değerli oyuncu seçildi.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 13.06.2023- 09:09