Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan karşılaşmanın ardından gerginlik yaşandı.
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı sonrası gerginlik yaşandı!
Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 4. maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan karşılaşmanın ardından gerginlik yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Sinan Erdem Salonu'nda oynanan ve lacivert-beyazlıların kazandığı müsabakanın ardından salonda kavga çıktı.
Maçın son bölümünde tribünlerden Fenerbahçeli yöneticilerle atışmalar yaşanırken, gerginlik maç sonunda büyüdü.