"ERGİN ATAMAN HADDİNİ BİLECEK"

Sertaç Komsuoğlu, başantrenör Ergin Ataman'ın haddini bilmesi gerektiğini söyledi. Sakin olmaya çalıştıklarını anlatan Komsuoğlu, "Bundan sonraki hamlelerimizi bekleyin göreceksiniz. Basketbolun kalitesini artırmak için neler yapacağımızı göreceksiniz. Hiçbir Fenerbahçe yöneticisi ya da taraftarına hiç kimse hiçbir yerde bir şey yapamaz. Buna ne biz ne de taraftar izin verir. Kolaydır kahramanlık buralarda el kol hareketleri. Buralarda yaparsınız sadece sonra koşarak soyunma odasına gidersiniz. Bu kadardır olay." diye konuştu. Sinan Erdem'e olay çıkarmaya gelmediklerinin altını çizen Komsuoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Olaylar çıktı diyorsunuz ama olaylar çıkmadı. Sadece rakip takım hocası el kol hareketleri yapıp kaçtı. Olay çıkmadı, olay çıksaydı rakip takım hocası buradan kaçamazdı zaten. Biz olay çıkarmaya gelmedik. Bunu özellikle söylüyorum, rakip takımın hocası bizim dengimiz değil. O maçı konuşacak, maçla ilgili yorum yapacak. Bizim dengimiz değil, biz onu istersek alır hoca yaparız. Bizim dengimiz değil, o haddini bilecek. Bunu net olarak söylüyorum."