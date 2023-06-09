Anadolu Efes'te Ergin Ataman'dan Fenerbahçe Beko maçı sonrası flaş sözler!
Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko maçı sonrası açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri
Basketbol Haberleri
Yayın Tarihi: 09.06.2023- 23:09
Ergin Ataman yaptığı açıklamada, "Oyuncularımı koydukları karakterden dolayı kutluyorum. Maçın büyük bölümünü önde bitirdik. Devre arasına girmeden önce şanssız bir sayı yedik ve soyunma odasına biraz mutsuz gittik. Karşımızdaki rakip Fenerbahçe, kolay değildi." dedi.
Ataman ayrıca, "Herkesin, 'Anadolu Efes, tatile çıkmış' diye dalga geçtiği ortamda oyuncularım çok büyük karakter koydu ve iyi bir oyunla finale kaldık. Final serisinde de bu mücadelemiz devam edecek. Bizim hedefimiz sadece Fenerbahçe'yi yenip finale çıkmak değildi. Fenerbahçe şampiyonluk yolunda bizim ciddi bir rakibimizdi." ifadelerini kullandı.