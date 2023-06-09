Anadolu Efes - Fenerbahçe maçının hakemi Aytuğ Ekti, görevinin bıraktığını açıkladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakanın hakemi Aytuğ Ekti, mücadeleden sonra Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) aldığı kararlar ve yaşanan olaylardan dolayı hakemliği bıraktığını duyurdu.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 09.06.2023- 13:23