Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı final 4. maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor. Anadolu Efes seride 2-1 önde bulunuyor. Dev maçın canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nda heyecan Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko basketbol maçıyla devam ediyor. İki takımın karşı karşıya geldiği kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İlk çeyrek: Anadolu Efes 16-20 Fenerbahçe Beko

İkinci çeyrek: Anadolu Efes 45-41 Fenerbahçe Beko

Üçüncü çeyrek: Anadolu Efes 45-41 Fenerbahçe Beko

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı 9 Haziran Cuma günü saat 20.00'de başladı ve beIN SPORTS 5'ten canlı yayınlanıyor.