Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nda heyecan Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko basketbol maçıyla devam ediyor. İki takımın karşı karşıya geldiği kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
İlk çeyrek: Anadolu Efes 16-20 Fenerbahçe Beko
İkinci çeyrek: Anadolu Efes 45-41 Fenerbahçe Beko
Üçüncü çeyrek: Anadolu Efes 45-41 Fenerbahçe Beko
ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı 9 Haziran Cuma günü saat 20.00'de başladı ve beIN SPORTS 5'ten canlı yayınlanıyor.