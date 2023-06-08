TBF'den flaş hakem açıklaması!

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamasında TBF Asbaşkanı Kemal Dinçer, "Sezon başından beri hakemlerimizin genel performansından son derece memnun olmakla birlikte, play-off yarı final serisinde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan müsabakanın özellikle dördüncü çeyreğinde çalınan düdüklerle maçın sonuna tesir edilmesi, Merkez Hakem Kurulundan sorumlu asbaşkan sıfatıyla, herhangi bir şekilde art niyet bulunmadığından emin olmama karşın, şahsımı üzmüştür. Konuyu tüm teknik detayları ile ele alan Merkez Hakem Kurulu da benzer bir değerlendirmeyle, dün oynanan karşılaşmanın üç hakemini sezon sonuna kadar dinlendirme kararı almıştır." ifadelerini kullandı.

Dinçer, "Ülkemizi yurt dışında gurur duyduğumuz başarılarıyla temsil eden, ligimizdeki rekabetleriyle basketbolumuza büyük güç ve renk katan iki güzide kulübümüz Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun play-off yarı final eşleşmesinde hem seyir hem de teknik anlamdaki basketbol kalitesinden büyük memnuniyet duyuyorum. Hakemlerin değil sahadaki mücadelenin konuşulduğu bir play-off serisinin süreceğine inancım tamdır." değerlendirmesinde bulundu.