Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final 3'üncü maçında Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Fenerbahçe Beko'yu 97-91 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.
SERİNİN 4'ÜNCÜ MAÇI 9 HAZİRAN'DA
Anadolu Efes ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan play-off yarı final 4'üncü maçı 9 Haziran saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
Anadolu Efes 97-91 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU - ÖZET
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı final 3. maçında Anadolu Efes sahasında Fenerbahçe Beko'yu 97-91 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.
Basketbol Haberleri
Yayın Tarihi: 07.06.2023- 22:10 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023- 22:30
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final 3'üncü maçında Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Fenerbahçe Beko'yu 97-91 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.