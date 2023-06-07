Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı final 3. maçında Anadolu Efes sahasında Fenerbahçe Beko'yu 97-91 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final 3'üncü maçında Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Fenerbahçe Beko'yu 97-91 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.



SERİNİN 4'ÜNCÜ MAÇI 9 HAZİRAN'DA



Anadolu Efes ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan play-off yarı final 4'üncü maçı 9 Haziran saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.