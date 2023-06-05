Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko, galip geldiği yarı final 2. maçı ardından Anadolu Efes'i ağırlayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da bulunuyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nda heyecan Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes basketbol maçıyla devam ediyor. Yarı final 2. maçıyla ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes basketbol maçı 5 Haziran Pazartesi günü saat 20.00'de beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.

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Yarı finalin aynı salonda oynanan ilk karşılaşmasında ise 108-66 Fenerbahçe Beko galip gelmişti.