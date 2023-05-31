Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final ikinci maçında TOFAŞ'ı 98-87 mağlup eden Fenerbahçe Beko, yarı finale yükseldi. Sarı-lacivertliler, yarı finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Pierre ve Montley ile sayılar bulan Fenerbahçe Beko, 5'inci dakikada 16-9 üstünlük yakaladı. Sarı-lacivertli ekibin etkili savunmasına karşı skor üretmekte zorluk çeken TOFAŞ karşısında kalan dakikalarda iyi oyun sürdüren konuk ekip, çeyreği 26-13 önde bitirdi.

İkinci çeyrekte Fenerbahçe Beko, dış atışlarda etkili oldu. Pota altında Toure'yi etkili kullanan TOFAŞ, Manek'ten de skor katkısı alarak 15'inci dakikada farkı tek hanelere indirdi. İlk çeyreği göre daha skorer bir görüntü çizen Bursa temsilcisine, sarı-lacivertli ekip, Hayes'in etkili performansıyla karşılık verince soyunma odasına üstünlükle girdi: 38-49.

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Fenerbahçe Beko, dış atışlarda etkili olmaya devam etti. Üç sayı gerisinden Hayes ve Pierre ile sayılar bulan sarı-lacivertliler, pota altından da Montley'i iyi kullandı. Ennis'in asist ve sayılarıyla konuk ekibin baskısını durduran TOFAŞ, bitime 1 dakika kala farkı bir anda 5 sayıya (60-65) indirse de Fenerbahçe Beko, Montley ve Biberoviç ile sayılar bularak son periyota skor avantajıyla girdi: 60-70.

Son çeyrekte TOFAŞ'ta Başantrenör Orhun Ene, itirazları nedeniyle diskalifiye edildi. Yaşanan durum karşısında TOFAŞ oyundan koparken Fenerbahçe Beko durumu avantajlı hale getirdi. Baskılı oyununu sürdüren sarı-lacivertli ekip, parkeden galip ayrıldı: 87-98.

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Hüseyin Çelik, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

TOFAŞ: Berk Uğurlu 7, Ennis 14, Toure 24, Doyle 9, Manek 19, Özgür Cengiz, Tevfik akdamar, Ege Demir 1, Gray 13

FENERBAHÇE BEKO: Montley 15, Vilbekin 6, Hayes 25, Pierre 8, Calathes 7, İsmet Akpınar 2, Samet Geyik 6, Melih Mahmutoğlu, Tarık Biberoviç 13, Guduric 16

1'İNCİ PERİYOT: 13-26

DEVRE: 38-49

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-70