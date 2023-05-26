Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda tıklım tıklım dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmada McCollum, 25 sayıyla takımına galibiyeti getirdi. Serinin ikinci maçı 30 Mayıs Salı günü Bursa'da oynanacak. Pınar Karşıyaka bu maçı da kazandığı takdirde adını yarı finale yazdıracak. Bursaspor'un galibiyeti durumunda iki takım arasındaki son karşılaşma 1 Haziran Perşembe günü yine İzmir'de yapılacak.

Maça taraftarının müthiş desteğiyle etkili başlayan Karşıyaka 8-0'lık seri yakaladı. Bursaspor'un hızlı hücumlarla farkı eritmeye çalıştığı anlarda Vitto Brown'la kritik dış atışlar bulan ev sahibi rakibinin kendisini yakalamasına izin vermedi. İlk 10 dakikalık bölüm 19-9 geçildi. İkinci periyodun başında Karşıyaka, Angola'nın üst üste sayılarıyla skoru 38-21'e getirip 17 sayılık üstünlüğü buldu. Clemmons, Yiğitcan ve Ömer Utku'yla 10'a 3'lük seri yakalayan Bursaspor, farkın daha da açılmasını önledi. İki takımın da 22'şer sayı ürettiği periyot bitiminde devre arasına 41-31 Karşıyaka üstünlüğüyle girildi. Üçüncü periyotta Bursaspor'un Yiğitcan ile farkı eritme çabalarına Karşıyaka, McCollum'la karşılık verdi. Son 10 dakikalık bölüm 59-52 başladı. Bursaspor bitime 4 dakika 36 saniye kala Yiğitcan'ın pota altından basketiyle durumu 68-66'ye getirip farkı maçın başından beri ilk kez 2 sayıya indirdi. Aynı oyuncunun turnikesiyle son 3 dakika 35 saniyede yeşil-beyazlılar ilk kez öne geçti: 71-70. Andrews'ın bitime 47 saniye kala bulduğu üçlükle skor 79-76 konuk ekip lehine oldu. Angola'nın serbest atışlarıyla durum 79-78'e geldi. Bursaspor topu pota altından çıkaramayınca hücum hakkı Karşıyaka'ya geçti. Jaylon Brown'ın 2 serbest atışı bitime 12.9 saniye kala ev sahibine 80-79 üstünlüğü getirdi. Bursaspor topu çıkarırken Berkan sportmenlik dışı faul yaptığı gerekçesiyle Andrews'ın kullandığı tek serbest atışla skor 80-80 oldu. Aynı oyuncu son hücumda üçlüğü kaçırınca normal süre 80-80 bitti. Uzatma bölümünde son periyotta 4 Bursasporlu oyuncunun 5 faulle oyundan çıkmasından da yararlanan ev sahibi Karşıyaka, McCollum ve Vitto Brown'ın sayılarıyla 91-83 galibiyete uzandı.

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Kerem Baki, Mehmet Serdar Ünal, Ziya Özorhon

PINAR KARŞIYAKA: Kenan Sipahi 5, Jaylon Brown 19, Angola 9, Vitto Brown 17, Delgado 11, McCollum 25, Berkan 2, Thomas 2, Deniz 1

FRUTTI EXTRA BURSASPOR: Needham 4, Onuralp 4, Auguste 4, Dudzinski 10, Clemmons 18, Yiğitcan 22, Ömer Utku 5, Andrews 16

1'İNCİ PERİYOT: 19-9

İLK YARI: 41-31

3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-52

NORMAL SÜRE: 80-80

5 FAUL: Needham (33.58), Auguste (36.33), Dudzinski (38.24), Yiğitcan (39.48) (Bursaspor), Berkan (40.10) (Pınar Karşıyaka)