A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Yunanistan ile yaptığı maçı 90-75 kazandı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Yunanistan, Stamolamprou, Fasoula ve Bosgana'nın basketleriyle ilk periyodu 23-11 önde bitirdi.

İkinci periyoda da iyi başlayan konuk ekip, dış atışlardan bulduğu basketlerle 13. dakikada farkı 15 sayıya (16-31) çıkardı. Tilbe Şenyürek'in üst düzey performansıyla oyuna ağırlığını koyan A Milli Takım, 19. dakikada 41-40 öne geçti ve soyunma odasına 48-46 üstün gitti. Tilbe Şenyürek, maçın ilk yarısında 22 sayı kaydetti.

Etkili mücadelesini maçın ikinci yarısına da taşıyan ay-yıldızlı takım, yaptığı sert savunmayla rakibine fazla sayı şansı tanımazken, hücumda da Meltem Yıldızhan ile skor bularak son çeyreğe 67-54 önde girdi.

Son periyotta da oyunun kontrolünü elinde tutan ve rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen A Milli Takım, müsabakadan 90-75 galip ayrıldı.

Ay-yıldızlı takım, 25 Mayıs Perşembe günü Çekya, 26 Mayıs Cuma günü Letonya ve 27 Mayıs Cumartesi günü Almanya ile hazırlık maçı yapacak.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Kaan Büyükçil, Abdullah Koputan, Burak Pehlivan

Türkiye: Olcay Çakır Turgut 7, Sevgi Uzun 8, Feride Şevval Akalan 3, Esra Ural Topuz, Tilbe Şenyürek 24, Melis Gülcan 4, Alperi Onar 2, İlayda Güner 11, Pelin Derya Bilgiç 8, Bahar Çağlar Ökten, Tuğçe Canıtez 3, Meltem Yıldızhan 10, Ayşe Cora 4, Elif Bayram 6

Yunanistan: Stamolamprou 7, Pavlopoulou 2, Spanou 5, Christinaki 5, Fasoula 10, Sotiriou 8, Karlafti 2, Bosgana 11, Alexandri 2, Chairistanidou 4, Tsineke 17, Karakasidou 2, Diela

1. Periyot: 11-23

Devre: 48-46

3. Periyot: 67-54