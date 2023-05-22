Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun tamamlanmasının ardından, play-off çeyrek final turu maç takvimi belli oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon bugün oynanan Fenerbahçe Beko - Frutti Extra Bursaspor maçının ardından sona erdi. Ligi ilk 8 sırada bitiren takımlar, play-off oynama hakkı elde etti. Ligi ilk 4 sırada tamamlayan takımların, saha avantajına sahip olacağı play-off çeyrek final turunda iki galibiyete ulaşan takımlar, adını yarını finale yazdıracak. Play-off çeyrek finalinde ilk maçlar 26-27 Mayıs, 2'nci maçlar ise 30-31 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Play-off çeyrek final turunda ilk maçların takvimi şu şekilde:

26 MAYIS CUMA

18.00 Türk Telekom - Galatasaray Nef

20.30 Pınar Karşıyaka - Frutti Extra Bursaspor

27 MAYIS CUMARTESİ

18.00 Anadolu Efes - Darüşşafaka Lassa

20.30 Fenerbahçe Beko - Tofaş

Play-off çeyrek final eşleşmelerinde iki galibiyet alan takımlar, yarı finale yükselecek.

Ligde normal sezonu son iki sırada tamamlayan AYOS Konyaspor Basketbol ve Gaziantep Basketbol ise küme düştü.