Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko erteleme maçında kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nda heyecan Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko basketbol maçıyla devam ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko basketbol maçı 16 Mayıs Salı günü saat 19:00'da beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.

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