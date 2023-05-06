Real Madrid'in Yeşil Burun Adalı basketbolcusu Walter Tavares, THY Avrupa Ligi play-off'larında 4. maçların en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, play-off çeyrek final serisi 4. karşılaşmalarında 30 verimlilik puanına ulaşan Tavares, art arda 2'nci, bu sezon 3'üncü, kariyerinde 6. kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

31 yaşındaki pivot, takımının 85-78 kazanarak seriyi 2-2'ye getirdiği Partizan deplasmanında 15 sayı, 7 ribaunt, 2 top çalma ve 2 blokla oynadı.