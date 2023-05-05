Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi’nin 28’inci haftasında Gaziantep Basketbol’a konuk oldu. Mücadele Anadolu Efes’in 106-82'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28'inci haftasında Gaziantep Basketbol'a konuk oldu. Mücadele Anadolu Efes'in 106-82'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu maçın ardından Anadolu Efes 19 galibiyete yükselirken, Gaziantep Basketbol ise 19'uncu mağlubiyetini yaşadı.

SALON: Ahmet Cömert

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Semih Vural, Murat Ciner

GAZİANTEP BASKETBOL: McIntyre 14, Dotson 22, Metin Türen 5, Egbunu 12 , Frankamp 18, Can Uğur Öğüt, Koray Çekici 2, Leon Harun Apaydın, Luther 2, Muhsin Yaşar 5, Ahmet Furkan Özkan 2

ANADOLU EFES: Larkin18, Bryant 10, Clyburn 15, M'Baye 12, Zizic 8, Karahan Efeoğlu 4, Erten Gazi 5, Furkan Haltalı 2, Buğrahan Tuncer 18, Micic 14, Mehmet Efe Demirel

1'İNCİ PERİYOT: 22-28

İLK YARI: 47-57

3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-73

