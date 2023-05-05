Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague Play-Off turu dördüncü maçında Yunanistan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya geliyor. Maçın canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...
FENERBAHÇE BEKO - OLYMPIAKOS CANLI SKOR:
Fenerbahçe Beko 18-17 Olympiakos (İlk çeyrek sonucu)
Fenerbahçe Beko 21-22 Olympiakos (İkinci çeyrek oynanıyor)
FENERBAHÇE BEKO - OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı 5 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te başladı. Müsabaka S Sport'tan canlı yayınlanıyor.