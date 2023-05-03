GRAN CANARIA-TÜRK TELEKOM BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gran Canaria-Türk Telekom basketbol maçı 3 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de TRT SPOR YILDIZ ekranlarında canlı yayınlanıyor.

Gran Canaria-Türk Telekom MAÇINI CANLI İZLE

TARİHTEKİ İLK FİNAL

1991 yılında basketbol şubesi kurulan ve bir dönem PTT adıyla da parkelerde yer alan Türk Telekom, kulüp tarihinin Avrupa'da en başarılı sezonuna imza attı. Daha önce Koraç Kupası, FIBA Avrupa Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayan Türk Telekom, Avrupa arenasında tarihinde ilk kez final oynayacak.