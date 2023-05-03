Kariyerine Anadolu Efes'te devam eden Chris Singleton kalp krizi geçirdi. 33 yaşındaki ABD'li basketbolcu hastaneye kaldırıldı.

Turkish Airlines Euroleague'de geçtiğimiz sezon Anadolu Efes forması ile 36 karşılaşmada 17:41 dakika ortalama süre alan Singleton, maç başına 3.9 sayı, 2.8 ribaunt ve 0.4 asist ortalamaları ile mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise geçtiğimiz sezon 21 maça çıkan oyuncu, maç başına 27:21 dakika süre alarak 7.8 sayı, 4.1 ribaunt ve 1.2 asist ortalamaları ile mücadele etti.