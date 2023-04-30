Darüşşafaka Lassa 100-93 Beşiktaş Emlakjet (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Beşiktaş Emlakjet, uzatmalara giden karşılaşmada Darüşşafaka Lassa'ya 100-93 mağlup oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi
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Yayın Tarihi: 30.04.2023- 15:51
Volkswagen Arena'da oynanan ve uzatmalara giden maçı Beşiktaş Emlakjet, 100-93'lük skorla kaybetti.
Siyah beyazlı takım bu sonuçla 9. mağlubiyetini aldı ve küme hattından kurtulamadı. Darüşşafaka ise 14. galibiyetini yaşadı.