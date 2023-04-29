NBA'de Los Angeles Lakers konferans yarı finaline yükseldi!

NBA play-off'larına 2 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı'nda normal sezonu 7. sırada bitiren Lakers, konferans 2'ncisi Memphis Grizzlies'i 6 maç sonunda eledi. Ev sahibi Lakers'ta D'Angelo Russell 31 sayıyla sahanın en skoreri oldu. LeBron James 22 sayı, 6 asist, 5 ribaunt, Anthony Davis de 16 sayı, 14 ribaunt, 5 blokla galibiyette önemli rol oynadı.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 29.04.2023- 10:49