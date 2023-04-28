Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda Olympiakos ile 2. maçta kozlarını paylaşacak. Final Four'a katılmak için mücadele edecek olan Fenerbahçe Beko, mutlak galibiyet hedefliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague Play-Off turu ikinci maçında Yunanistan ekibi Olympiacos ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki,Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OLYMPIAKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı 28 Nisan Cuma günü TSİ 21:30'da başlayacak. Müsabaka S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

Turkish Airlines EuroLeague'deki diğer play-off eşleşmeleri ise şu şekilde;