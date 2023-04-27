Real Madrid Partizan maçında saha içi karıştı! Guerschon Yabusele ve Dante Exum...

EuroLeague'de nefesleri kesen karşılaşmada Real Madrid evinde Partizan ile karşı karşıya geldi. Sırp ekibi rakibini 95-80 mağlup ederek seriyi 2-0'a getirdi. İspanya'daki karşılaşmada ayrıca Real Madrid’den Guerschon Yabusele, Partizan’lı Dante Exum’u yere serdi. Bunun üzerine olaylar iyice büyüdü.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 28.04.2023- 01:00 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023- 01:12