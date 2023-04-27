Real Madrid Partizan maçında saha içi karıştı! Guerschon Yabusele ve Dante Exum...
EuroLeague'de nefesleri kesen karşılaşmada Real Madrid evinde Partizan ile karşı karşıya geldi. Sırp ekibi rakibini 95-80 mağlup ederek seriyi 2-0'a getirdi. İspanya'daki karşılaşmada ayrıca Real Madrid’den Guerschon Yabusele, Partizan’lı Dante Exum’u yere serdi. Bunun üzerine olaylar iyice büyüdü.
EuroLeague'de nefesleri kesen karşılaşmada Real Madrid evinde Partizan ile karşı karşıya geldi.
Son anları oldukça olaylı geçen karşılaşmada kazanan 95-80'lik sonuçla Partizan oldu.
Sırp ekibi bu sonucun ardından seriyi 2-0'a getirdi.
Wizink Center'da oynanan mücadelenin 38'inci dakikasında Real Madridli Sergio Llull'un Kevin Punter'a yaptığı faul sonrasında çıkan arbede bir anda kavgaya dönüştü. Hakemler, yaşanan olayların ardından maçı erken bitirme kararı aldı.
Partizan'ın ev sahipliği yapacağı serinin üçüncü maçı, 2 Mayıs Salı günü yapılacak.