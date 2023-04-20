Galatasaray - Fenerbahçe kadınlar basketbol saat kaçta ve hangi kanalda? GS FB maçı izle | ING Kadınlar Basketbol Ligi

ING Kadınlar Basketbol Ligi'nde heyecan devam ediyor. Galatasaray ve Fenerbahçe, Ahmet Comert Spor Salonu'nda yarı final maçında karşılaşacak. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe kadınlar basketbol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.04.2023- 15:50 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023- 15:50