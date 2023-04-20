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Galatasaray - Fenerbahçe kadınlar basketbol saat kaçta ve hangi kanalda? GS FB maçı izle | ING Kadınlar Basketbol Ligi
ING Kadınlar Basketbol Ligi'nde heyecan devam ediyor. Galatasaray ve Fenerbahçe, Ahmet Comert Spor Salonu'nda yarı final maçında karşılaşacak. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe kadınlar basketbol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final ikinci maçında Fenerbahçe Alagöz Holding ile karşı karşıya gelecek. Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe kadınlar basketbol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?
GALATASARAY - FENERBAHÇE KADINLAR BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Fenerbahçe maçı 20 Nisan Perşembe günü oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Maç SportsTV'den canlı olarak yayınlanacak.