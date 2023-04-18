NBA'de Sacramento Kings ve Philadelphia 76ers serilerde durumu 2-0 yaptı!

NBA'de Sacramento Kings ve Philadelphia 76ers serilerde durumu 2-0 yaptı!

NBA’de play-off turu ikinci karşılaşmasında Sacramento Kings, sahasında Golden State Warriors’u 114-106’lık skorla mağlup ederek seride durumu 2-0’a getirdi. Doğu Konferansı takımlarının play-off mücadelesinde de ilk maçı kazanan Philadelphia 76ers, konuk ettiği Brooklyn Nets karşısında 96-84’lük skorla galip gelerek seride 2-0 öne geçti.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 18.04.2023- 11:37