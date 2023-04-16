Euroleague Women'da heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe ile ÇBK Mersin Yenişehir BLD, Prag'da oynanan Final Four'da final maçında kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilenler arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Fenerbahçe - ÇBK Mersin Yenişehir BLD maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı ve ÇBK Mersin Yenişehir BLD Çekya'nın başkenti Prag'ta düzenlenen Final Four'da sahne alacak. Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, Euroleague Final Four finalinde bir diğer temsilcimiz ÇBK Mersin Yenişehir BLD ile sahaya çıkıyor. Sarı lacivertli ekip, ÇBK Mersin Yenişehir BLD ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - ÇBK Mersin Yenişehir BLD maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BLD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - ÇBK Mersin Yenişehir BLD maçı 16 Nisan Pazar günü saat 21:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BLD MAÇI CANLI İZLE