Miami Heat ve Minnesota Timberwolves play-off'lara kaldı! | NBA'de gecenin sonuçları

Miami Heat ve Minnesota Timberwolves play-off'lara kaldı! | NBA'de gecenin sonuçları

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) 2 maçla devam edildi. Miami Heat ve Minnesota Timberwolves play-off'lara kalan iki takım oldu.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.04.2023- 13:04