ZVVZ USK Prag 58-78 ÇBK Mersin (MAÇ SONUCU-ÖZET)

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Çekya'nın başkenti Prag'ta düzenlenen Kadınlar EuroLeague Final Four'da USK Prag'ı 78-58 mağlup etti ve finalde Fenerbahçe Alagöz Holding'in rakibi oldu. | Son dakika spor haberleri

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 14.04.2023- 20:47 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023- 21:04