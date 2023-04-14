Finale yükseldikleri için mutlu olduklarını belirten Alperi Onar, "Hedefimiz şampiyonluk. O yüzden maç maç gidecektik. Hemen bu maçın ardından final için hazırlıklara başlayacağız. Diğer yarı final karşılaşmasını da takip edeceğiz. Rakibimizin kim olacağını öğreneceğiz. Biz buraya şampiyon olmaya geldik. Rakibimizin kim olacağı hiç fark etmez" diye konuştu.

VANDERSLOOT: FİNAL BİR SAVAŞ NİTELİĞİNDE GEÇECEK

Hedeflerine ulaşmak için bir maç kaldığını belirten Courtney Vandersloot, "Final bir savaş niteliğinde geçecek. Biz maç maç gidiyoruz. Bugünün keyfini çıkaracağız. Biraz dinlendikten sonra pazar günkü finale hazırlanacağız. Çok zor bir maç olacağını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİR MAÇI İLK 20 DAKİKASINDA KAZANAMAZSINIZ"

İlk yarıda iyi bir oyun sergilemediklerini ve devre arasında bazı düzenlemeler yaptıklarını aktaran 34 yaşındaki basketbolcu, "Burası çok büyük bir sahne. Bu maçın 40 dakika olduğunu ve 40 dakika boyunca sahada bir mücadele olacağını biliyorduk. Bir maçı ilk 20 dakikasında kazanamazsınız. İyi bir grubumuz var. Devre arasında özellikle savunma anlamında bazı düzenlemeler yaptık. Bu düzenlemelerin onları zorladığını gördük. İkinci yarıda özellikle geçiş hücumlarında durdurulması zor bir oyun oynadık" şeklinde konuştu.

Tecrübeli oyuncu, finalde kim gelirse gelsin iyi bir şekilde hazırlanacaklarını sözlerine ekledi.

STEWART: YA EUROLEAGUE MACERAMIZ BİTECEKTİ YA DA FİNALE ÇIKACAKTIK

İkinci yarıda daha iyi bir oyun sergilediklerini aktaran Breanna Stewart ise "Bugün, hedefimize bir adım daha yaklaştık. Zor bir maçtı. Şu andan itibaren pazar gününü düşünmeye başladık. İkinci yarı daha iyiydik. İşimizi yapmaya çalıştık. Ne olursa olsun, önümüzde 20 dakika daha vardı. Ya EuroLeague maceramız o 20 dakikada bitecekti ya da finale çıkacaktık. Finalde olduğumuz için mutluyuz" açıklamasında bulundu.

