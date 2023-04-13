Fenerbahçe Bekot, THY Avrupa Ligi'nin 34. haftasında Sırbistan'a konuk oluyor. EuroLeague'deki son maçında konuk ettiği Anadolu Efes karşısında 103-86 galibiyetini ilan eden Fenerbahçe Beko, 20. galibiyeti için mücadele ediyor. Müsabakanın canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...
KIZILYILDIZ - FENERBAHÇE BEKO CANLI SKOR:
Kızılyıldız 8-13 Fenerbahçe Beko (İlk çeyrek oynanıyor)
KIZILYILDIZ - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı 13 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de başladı. Müsabaka S Sport'tan canlı yayınlaıyor.