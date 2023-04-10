NBA’de normal sezon dün gece oynanan 15 müsabaka ile tamamlandı. Doğu Konferansı’nda Milwaukee Bucks, Batı Konferansı’nda ise Denver Nuggets normal sezonu lider tamamlarken, play-off ve play-in eşleşmeleri de belli oldu.

NBA'de normal sezon dün gece oynanan 15 karşılaşma ile sona erdi. Batı Konferansı'nda alt sıralarda yer alan milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, deplasmanda Washington Wizards'ı 114-109'luk skorla yenerek sezonu galibiyetle noktaladı. Houston'da Alperen Şengün 23 dakika süre aldığı karşılaşmayı 12 sayı, 12 ribaund ve 6 asistle double-double yaparak tamamladı. Konuk ekipte Jabari Smith 20 sayı, 5 ribaund, Tari Eason 16 sayı, 8 ribaund, Jalen Green de 14 sayı ve 4 asist ile oynadı. Wizards'ta ise Hordan Goodwin'in 22, Quenton Jackson'un 19, Corey Kispert'in de 18 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Doğu Konferansı'nda milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers, deplasmanda Brooklyn Nets'i 134-105 mağlup etti. Philadelphia'da Furkan Korkmaz 29 dakika parkede kaldığı mücadelede 11 sayı ve 4 ribaund üretti. Konuk ekipte Shake Milton, Matthew McClung ve Louis King 20'şer sayılık katkı sağladı. Brooklyn'de ise 46 sayıyla oynayan Cameron Thomas ve 16 sayı kaydeden Raiquan Gray yenilgiyi önleyemedi.

GECENİN TOPLU SONUÇLARI ŞÖYLE:

Boston Celtics: 120 - Atlanta Hawks: 114

Brooklyn Nets: 105 - Philadelphia 76ers: 134

Cleveland Cavaliers: 95 - Charlotte Hornets: 106

Miami Heat: 123 - Orlando Magic: 110

New York Knicks: 136 - Indiana Pacers: 141

Toronto Raptors: 121 - Milwaukee Bucks: 105

Washington Wizards: 109 - Houston Rockets: 114

Chicago Bulls: 103 - Detroit Pistons: 81

Dallas Mavericks: 117 - San Antonio Spurs: 138

Minnesota Timberwolves: 113 - New Orleans Pelicans: 108

Oklahoma City Thunder: 115 - Memphis Grizzlies: 100

Denver Nuggets: 109 - Sacramento Kings: 95

Los Angeles Lakers: 128 - Utah Jazz: 117

Phoenix Suns: 114 - LA Clippers: 119

Portland Trail Blazers: 101 - Golden State Warriors: 157



PLAY-OFF VE PLAY-İN EŞLEŞMELERİ NETLEŞTİ

Doğu Konferansı'nı lider bitiren Denver Nuggets ve ikinci Memphis Grizzlies, play-in eşleşmelerinden gelecek rakiplerini bekleyecek. Konferans üçüncüsü Sacramento Kings, 6. Golden State Warriors ile, 4. Phoenix Suns da 5. Los Angeles Clippers ile eşleşti. Play-in eşleşmelerinde ise 7. Los Angeles Lakers, 8. Minnesota Timberwolwes ile, 9. New Orleans Pelicans da 10. Oklahoma City Thunders ile mücadele edecek.

Batı Konferansı'nda da lider Milwaukee Bucks ile ikinci Boston Celtics, play-in galipleriyle karşılaşacak. Konferans üçüncüsü Philadelphia 76ers ile 6. Brooklyn Nets, 4. Cleveland Cavaliers'la da 5. New York Knicks eşleşti. Batı Konferansı play-in'lerinde 7. Miami Heat ile 8. Atlanta Hawks, 9. Toronto Raptors ile de 10. Chicago Bulls oynayacak.

Doğu'da Indiana Pacers, Washington Wizard, Orlando Magic, Charlotte Hornets ve Detroit Pistons, Batı'da ise Dallas Mavericks, Utah Jazz, Portland Trail Blazers, Houston Rockets ve San Antonio Spurs play-off ve play-in'lerin dışında kalarak sezonu tamamladı.

PLAY-İN EŞLEŞMELERİ YARIN, PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ DE 15 NİSAN'DA BAŞLAYACAK.



Sayı lideri Embiid, asist lideri Harden, ribaund lideri Sabonis oldu. Philadelphia 76ers'da maç başına 33.1 sayı ortalaması ile oynayan Joel Embiid, normal sezonun sayı lideri oldu. Embiid'i, Dallas'ta 32.4 sayı ortalaması yakalayan Luka Doncic ile Portland'da 32.2 sayı ortalaması elde eden Damian Lillard takip etti.

Asist lideri ise yine Philadelphia'da maç başına 10.7 asist ortalaması tutturan James Harden oldu. Harden'ı 10.2 ortalamayla Atlanta'dan Trae Young ve 9.8 ortalamayla Denver'dan Nikola Jokic izledi.

Ribaund liderliğinde de 12.3 ribaund ortalamasıyla Sacramento Kings forması giyen Domantas Sabonis zirvede yer aldı. Ribaund sıralamasında 11.8 ortalamayla Denver'dan Nikola Jokic ikinci, 11.8 ortalamayla Milwaukee'den Giannis Antetokounmpo ise üçüncü oldu.



MİLLİ BASKETBOLCULARIN PERFORMANSLARI

Houston Rockets ile NBA'deki ikinci sezonunu geçiren Alperen Şengün, ortalama 29 dakika süre aldığı sezonu 14.8 sayı, 9 ribaund ve 3.9 asist ortalamaları ile tamamladı.

Cleveland Cavaliers ile play-off'lara yükselme başarısı gösteren Cedi Osman, maç başına ortalama 20.2 dakika süre aldığı sezonda 8.8 sayı, 2.3 ribaund ve 1.5 asist ortalamaları yakaladı.

Philaladelphia 76ers ile play-off'larda mücadele edecek Furkan Korkmaz, 9 dakika ortalama süreyle 3.6 sayı, 1.1 ribaund ve 0.6 asist istatistikleri kaydetti.

Miami Heat ile play-in'lerde galibiyet arayacak olan Ömer Faruk Yurtseven ise 7.4 dakika ortalaması ile 3.3 sayı, 2 ribaund ve 0.3 asist üretti.