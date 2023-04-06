Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Bek ile Anadolu Efes, 33. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı ile Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes açı 6 Nisan Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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