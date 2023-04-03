Galatasaray Nef Başantrenörü Andreas Pistiolis: Fenerbahçe Beko kazanmayı hak etti!
Galatasaray Nef'te Andreas Pistiolis, Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında oynanan Fenerbahçe Beko maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Pistolis, "Fenerbahçe'yi tebrik ederim. Galibiyeti hak ettiler" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri
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Yayın Tarihi: 03.04.2023- 23:13
Pistiolis, "Fenerbahçe'yi tebrik ederim. Galibiyeti hak ettiler. Bugün maça doğru bir mantalite ile başlayamadık ve geri dönmek çok zordu. Onlar kazanmayı daha çok istediler. İki takım arasındaki fark buydu. Sonraki maç için kendimize bakmalıyız." diye konuştu.