Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23'üncü haftasında Anadolu Efes, sahasında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 78-69 mağlup etti.

Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes'te 23 sayıyla Vasilije Micic oldu. Bu sonucun ardından Anadolu Efes ligdeki 17'nci galibiyetini alırken, Manisa BBSK ise 14'üncü mağlubiyetini yaşadı.

SALON: Sinan Erdem Spor

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Göksun Öz

ANADOLU EFES: Pleiss 7, M'Baye 10, Beaubois 8, Micic 23, Clyburn 17, Larkin 11, Furkan Haltalı 2, Egehan Arna, Buğrahan Tuncer

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Anosike 11, Williams 8, Cruz 18, Bruinsma 2, Roberson 14, Mustafa Görür 8, Selim Şav 3, Ogün Sevinç 3, Tolga Kaan Birer 2, Erdi Gülaslan, Berkay Sinirlioğlu

1'İNCİ PERİYOT: 14-20

İLK YARI: 38-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-59

