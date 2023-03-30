Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında konuk ettiği İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımını 86-67 yendi.

Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakanın 5. dakikasını lacivert-beyazlılar, 8-7 önde geçti. İki takımın da hücumda etkili olamadığı ilk çeyrek, 13-13 eşitlikle sona erdi.

İkinci çeyreğe Zizic ve Larkin'in elinden gelen 6-0'lık seriyle giren Anadolu Efes, oyunu kontrolü altına aldı. Micic'in önderliğinde Zizic'in skorer oyunuyla etkili olan ev sahibi ekip, 14. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 26-15. Rakibinin çabasına rağmen farkın erimesine izin vermeyen Anadolu Efes, devre arasına 26-27 önde girdi.

Müsabakanın ikinci yarısına da iyi başlayan lacivert-beyazlı takım, ilk 5 dakika rakibine sadece 2 sayı şansı verdi. Pleiss, Micic ve Clyburn ile basketler bulan Anadolu Efes, 25. dakikada farkı 19 sayıya (46-29) çıkardı. Kalan bölümde etkili oyununu sürdüren lacivert-beyazlılar, çeyreği 22 sayı farkla 60-38 üstün bitirdi.

Son çeyreğe İtalya temsilcisi Mannion'un 3 sayı çizgisinin gerisinden arka arkaya bulduğu 2 basketle girdi ve ilk dakikada fark 16 sayıya (60-44) indi. Rakibine Zizic, Bryant ve Micic'in basketleriyle karşılık veren Anadolu Efes, 35. dakikada farkı 20 sayının üzerinde tuttu. Ev sahibi ekip, pota altında Zizic'in durdurulamayan performansıyla farkı 37. dakikada 26 sayıya (76-50) taşıdı. Virtus Segafredo, Mannion, Ojeleye ve Belinelli'nin 3 sayılık basketleriyle farkın daha da artmasına engel oldu. Maç, Anadolu Efes'in 86-67'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Lacivert-beyazlılarda 24 sayı üreten Zizic, maçın en skorer oyuncusu oldu. Ayrıca Pleiss'ın 14 sayısı, Bryant'ın 13 sayı ve 11 ribaundu, Beaubois'nın ise 10 sayı, 7 asisti galibiyette önemli rol oynadı.

Konuk takımda, Mannion'un 17 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Bu sonuçla Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde 32. hafta sonunda 16 galibiyete ulaştı ve play-off ümitlerini sürdürdü. İtalyan temsilcisi ise 19. kez mağlup oldu.