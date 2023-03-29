Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında İspanya ekibi temsilcisi Real Madrid'e konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
REAL MADRID - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı 29 Mart Çarşamba günü saat 21:45'te başlayacak. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanacak.
ARALIKLI ORUÇ NEDİR? 👀 UZMANINDAN ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN... 👉🏼
ASpor CANLI YAYIN