NBA'de Cedi Osman'lı Cleveland, Alperen Şengün'lü Houston’ı devirdi!

NBA’de Cedi Osman’ın takımı Cleveland Cavaliers, Alperen Şengün’ün mücadele ettiği Houston Rockets’ı evinde 108-91’lik skorla mağlup etti. Cleveland’da Cedi Osman 5 sayı, 2 ribaundla oynarken, Houston’da Alperen Şengün 14 sayı ve 8 ribaund kaydetti.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 27.03.2023- 11:21