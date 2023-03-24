Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor.Fenerbahçe Beko ile Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO - ZALGİRİS KAUNAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı 24 Mart Cuma günü saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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