THY EuroLeague'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.
30. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Anadolu Efes, ALBA Berlin ile kozlarını paylaşıyor.
Bu maçın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...
CANLI SKOR
1. PERİYOT SONUCU: Alba Berlin 24-21 Anadolu Efes
2. PERİYOT SONUCU: Alba Berlin 49-40 Anadolu Efes
3. PERİYOT SONUCU: Alba Berlin 68-67 Anadolu Efes
4. PERİYOT OYNANIYOR: Alba Berlin 73-75 Anadolu Efes
(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)
ALBA BERLIN - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Alba Berlin - Anadolu Efes maçı 23 Mart Perşembe günü TSİ 22.00'de başladı. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanıyor.