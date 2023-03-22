Lietkabelis - Frutti Extra Bursaspor basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Eurocup

EuroCup'ta heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Frutti Extra Bursaspor sahasında Lietkabelis'e konuk olacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Lietkabelis - Frutti Extra Bursaspor basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EuroCup'ta yeni sezon heyecanı başlıyor. 17. hafta maçında Lietkabelis ile Frutti Extra Bursaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lietkabelis - Frutti Extra Bursaspor basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LIETKABELIS - FRUTTİ EXTRA BURSASPOR BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lietkabelis - Frutti Extra Bursaspor basketbol maçı 22 Mart Çarşamba günü saat 20:00'de TRT SPOR 2'de canlı yayınlanacak.

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