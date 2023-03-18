Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Fenerbahçe Beko sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da bulunuyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nda 21. hafta heyecanı Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş basketbol maçıyla devam ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO - BEŞİKTAŞ BASKETBOL BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş basketbol maçı 18 Mart Cumartesi günü saat 20:30'da beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.

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