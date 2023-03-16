Anadolu Efes - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Anadolu Efes, 29. hafta maçında Sırbistan temsilcisi Partizan'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Anadolu Efes - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Sırbistan temsilcisi Partizan'ı ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANADOLU EFES - PARTİZAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Anadolu Efes - Partizan maçı 16 Mart Perşembe günü saat 20:30'da başlayacak. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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