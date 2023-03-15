İlk periyoda Mcintyre ve Frankamp ile etkili başlayan Gaziantep Basketbol'a konuk ekip Moore ve Sobin ile karşılık verdi. Polonya temsilcisi ilk periyodu 18-14 önde tamamladı. Mücadelenin ikinci periyoduna etkili bir oyunla başlayan Anwil, hem boyalı alan hem de dışarıdan bulduğu sayılarla 18'inci dakikada farkı 18 sayıya çıkardı: 23-41. Gaziantep Basketbol bulduğu sayılarla aradaki farkı eritmeye çalışsa da konuk ekip soyunma odasına 10 sayı önde girdi: 33-43.

Üçüncü periyoda 7-0'lık seriyle başlayan konuk ekip, 23'üncü dakikada üstünlüğü elden bırakmadı: 33-50. Sonrasında organize hücumlarla üst üste sayılar bulan Gaziantep Basketbol, 28'inci dakikada farkı 6'ya indirmeyi başardı: 48-54. Etkili oyununu sürdüren Anwil, aradaki farkı tekrar açarak periyodu 15 sayı önde tamamladı: 51-66.

Son periyotta üstünlüğünü artıran Anwil, 32'nci dakikada farkı 23 sayıya çıkardı: 51-74. Kalan sürede de üstünlüğünü sürdüren Polonya ekibi mücadeleden 16 sayı farkla ayrıldı: 75-91.



Gaziantep Basketbol - Anwil: 75-91



SALON: Ahmet Cömert

HAKEMLER: Carsten Straube (Almanya), Martin Vulic (Hırvatistan), Sinisa Prpa (Sırbistan)

GAZİANTEP BASKETBOL: Frankamp 3, Mcintyre 29, Dotson 7, Hammonds 6, Egbunu 4, Hanlan 20, Carmichael, Muhsin Yaşar 4, Can Öğüt, Leon Apaydın, Koray Çekici 2

ANWIL: Laczynski 2, Moore 16, Sobin 12, Nowakowski, Petrasek 15, Greene 18, Williams 7, Sanders 19, Slupinski 2, Woroniecki

1'İNCİ PERİYOT:14-18

DEVRE: 33-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 51-66



TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI



Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından ligden çekilmeyen Gaziantep Basketbol, sezon sonuna kadar karşılaşmalarını İstanbul'da oynayacak. FIBA Avrupa Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Polonya ekibi Anwil'i konuk eden Gaziantep temsilcisini taraftarları yalnız bırakmadı. Taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldular.