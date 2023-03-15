Euroleague'de 29. hafta heyecanı!

THY Euroleague'in 29. hafta heyecanı yarın ve 17 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Hafta yarın oynanacak 7 mücadele ile başlayacak. Bu hafta A. Efes, Sırp ekibi Partizan'ı konuk edecek. Fenerbahçe de deplasmanda İspanyol temsilcisi Valencia Basket ile karşılaşacak.

Euroleague'de Olympiakos haftaya lider başlayacak. Yunan ekibini, Real Madrid ile Barcelona takip ediyor. Ligde Fenerbahçe 5. sırada yer alırken, Efes de 10. sırada bulunuyor. Ligin son basamağında ise ALBA Berlin var.

THY Euroleague'de 29. haftanın programı şöyle:

16 MART PERŞEMBE

20.30 A. Efes - Partizan

21.00 Monaco - Virtus Bologna

21.00 Zalgiris Kaunas - Olympiakos

22.05 Maccabi Tel Aviv - Baskonia

22.30 Valencia Basket - Fenerbahçe

22.45 Real Madrid - Olimpia Milano

23.00 Asvel - Panathinaikos

17 MART CUMA

22.30 Barcelona - Kızılyıldız

22.30 Bayern Münih - ALBA Berlin