Fenerbahçe Alagöz Holding, Euroleague Kadınlar Çeyrek Final ilk maçında sahasında ağırladığı Sopron Basket'i 82-62 mağlup etti. Serinin ikinci maçı 17 Mart Cuma günü Sopron Basket'in ev sahipliğinde oynanacak.
SALON: Metro Enerji
HAKEMLER: Petr Hrusa, Jelena Tomic, Stylianos Simeonidis
FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG: Olcay Çakır 2, Djordjevic, Iagupova 13, Raca, Stokes, McBride 12, Merve Aydın, Meesseman 15, Alperi Onar 3, Sabally 13, Stewart 20, Vandersloot 4
SOPRON BASKET: Borondy 7, Fegyverneky 7, Stankovic, Turner 9, Varga, Brooks 9, Czukor 6, Epoupa, Kunek 7, Magbegor 17
1'İNCİ PERİYOT: 22-19
DEVRE: 40-35
3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-58