Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Pınar Karşıyaka sahasında Fenerbahçe Beko'yu 102-98 mağlup etti.

İlk periyoda iyi başlayan Pınar Karşıyaka ilk 5 dakikada farkı 8 sayıya kadar çıkardı: (12-4). Molanın ardından iyi bir dönüşle farkı kapatan Fenerbahçe Beko, 17-17 ile eşitliği yakaladı. Ev sahibi Pınar Karşıyaka ise rakibinin iyi oyununa karşılık verip, ilk periyodu 22-21 önde kapattı.

İkinci periyotta Pınar Karşıyaka boyalı alanda, Fenerbahçe Beko ise uzaktan şutlarla sayılar buldu. Konuk ekip, son saniyede bulduğu 3 sayı ile devreye 2 farkla girdi: (46-48).

Üçüncü periyota iyi başlayan ev sahibi Pınar Karşıyaka, farkı 8 sayıya kadar çıkardı: (61-53). İyi oyununu sürdüren Pınar Karşıyaka, periyota ise 73-69 ile gitti.

Son periyotta da iyi bir oyun sergileyen Pınar Karşıyaka, son 5 dakikaya 9 sayıya fark yakaladı: (88-79). Pınar Karşıyaka, son saniyelerde de farkı korumasını bilip maçı 102-98 kazandı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Emin Moğulkoç, Ahmet Tatlıcı, Batuhan Söylenmezoğlu,

Pınar Karşıyaka: Mccollum 20, Thomas Akyazılı 3, Kuzminskas 23, Angola 20, Delgado 6, Brown 13, Ali Efe Barış, Berkan Durmaz, Mükremin Deniz Kılıçlı 8, Kenan Sipahi 9,

Fenerbahçe Beko: Motley 17, Vilbekin 17, Melih Mahmutoğlu 5, Hayes 10, Calathes 15, James Metecan Birsen 3, Samet Geyik 4, Tarık Biberoviç 11, Guduric 12, Dorsey 4

1. Periyot: 22-21

Devre: 46-48

3. Periyot: 73-69