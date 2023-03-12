Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20'nci haftasında Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda 73-62 mağlup etti. Maçın en skorer ismi 28 sayıyla Anadolu Efes'ten Elijah Bryant oldu. Anadolu Efes bo sonucun Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki 15'inci galibiyetini alırken, Bahçeşehir Koleji ise 12'nci mağlubiyetini yaşadı.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Semih Vural, İsmail Binbir

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Boutsiele 9, Hall 10, Muhammed Baygül 3, Morgan 11, Smith 7, Yiğit Arslan 16, Yunus Sonsırma 2, Gist 4, Berkay Candan

ANADOLU EFES: Bryant 28, Singleton 2, Micic 12, Zizic 6, Erten Gazi 2, Clyburn, Larkin 12, Buğrahan Tuncer 7, Furkan Haltalı 2, Egehan Arna 2

1'İNCİ PERİYOT: 20-19

İLK YARI: 33-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 43-57