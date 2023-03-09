ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu'nun 21'inci haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 80-62 mağlup etti. 22 sayı kaydeden Alperi Onar maçın en skorer oyuncusu oldu.
Sarı-lacivertli ekip bu mücadelenin ardından 18 galibiyete ulaştı. Sarı-kırmızılılar ise 5'inci kez mağlup oldu.
SALON: Ahmet Cömert
HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Turgut Işık, Alper Gökçebel
GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Stevens 16, McCowan 14, Işıl Alben 8, Nacickaite 18, Pelin Bilgiç 2, Meltem Yıldızhan 2, Pulvere 2
FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG: McBride 14, Meesseman 14, Stewart 20, Merve Aydın 2, Olcay Çakır Turgut 6, Alperi Onar 22, Stokes, Manolya Kurtulmuş 2, Selin Gül, Elif İstanbulluoğlu
1'İNCİ PERİYOT: 24-25
DEVRE: 36-40
3'ÜNCÜ PERİYOT: 51-61