Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen ve aynı zamanda UNICEF iyi niyet elçisi olan Cedi Osman, Türkiye'de yaşanan deprem felaketleri sonrası depremzede çocuklar için yardım çağrısında bulundu.

UNICEF Türkiye'nin sosyal medya hesabında paylaşılan videolu mesajda Cedi Osman, "Milyonlarca çocuk, milyonlarca ihtiyaç. Bugün milyonları etkileyen yıkıcı depremin üzerinden tam bir ay geçmiş olacak. Bu krizden en çok çocuklar etkilendi. Bazıları ailelerini, bazıları arkadaşlarını ve bazıları evlerini kaybetti. Eğitimleri etkilendi. Travmaya maruz kaldılar. UNICEF, sahada çocuklar ve aileleri için hayati öneme sahip temel ihtiyaçları, hijyen malzemelerini sağlıyor. Psikososyal destek ve güvenli öğrenim alanlarının yaratılması için ortaklarıyla çalışıyor. Ama daha fazlası yapılmalı. Hemen, şimdi! Çocukların desteğinize ihtiyacı var ve yardımlarınızla daha fazla çocuğa ulaşabiliriz. Bana katılın, UNICEF'e katılın ve şimdi bağış yapın. Ben yaptım" ifadelerini kullandı.